Les 12 Coups de midi : "Incroyable, délirant", Jean-Luc Reichmann impressionné après une séquence inattendue

Rien ne semble arrêter Céline. Ce lundi 17 avril 2023, elle était de retour dans Les 12 Coups de midi (TF1) dans l'espoir d'une fois de plus poursuivre l'aventure. Et en fin d'émission, la Bourguignonne a offert un moment incroyable au public.

La candidate, présente depuis le 14 mars dernier, a une fois de plus battu ses adversaires du jour. Et, bonne nouvelle supplémentaire, elle a réalisé un nouveau Coup de maître. Ainsi, Céline a pu de nouveau proposer un nom pour l'Etoile mystérieuse. La tâche semblait difficile puisque 45 cases étaient encore bleues. Elle avait pour seuls indices un scooter, un croissant, un aigle et un terrain de football. Avec conviction, elle a prononcé le nom de Timothée Chalamet. Pourtant, elle n'y a pas cru en voyant la photo de l'acteur de 27 ans s'afficher. "C'est une blague ?", a-t-elle lancé. Mais le présentateur Jean-Luc Reichmann lui a confirmé qu'il s'agissait de la bonne réponse.

Le terrain de football était en réalité le centre d'entraînement de l'équipe de l'AS Saint-Étienne, dont Timothée Chalamet est fan. Le scooter orange était une référence au film Call me by your name dans lequel il a joué. Puis, le croissant et l'aigle faisaient référence à ses origines françaises et américaines. Ainsi, Céline a remporté une nouvelle vitrine d'une valeur de 39 042 euros. "Céline est Totalement IN-CROY-YAAAAABLE ‼️ BREACKING NEWS Délirant, Diiiiingue, complètement Fouuuuuu Céline découvre toute seule l'Etoile Mystérieuse sur laquelle il restait 45 cases", a écrit le compagnon de Nathalie Lecoultre en légende d'une vidéo de la séquence.