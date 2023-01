Les 12 Coups de midi : Révélation inattendue sur Zette, les téléspectateurs n'en reviendront pas

Depuis 2010, Jean-Luc Reichmann est aux commandes du jeu télévisé Les 12 Coups de midi, sur TF1. Le présentateur apporte sa joie et sa bonne humeur tous les jours sur le plateau. Et il est aussi souvent un soutien de taille pou les candidats qui viennent tenter leur chance. Récemment par exemple, il a eu de tendres mots pour Stéphane, qui a été éliminé après 153 participations et 568 343 euros de gains et de cadeaux. Mais le compagnon de Nathalie Lecoultre n'est pas la seule figure emblématique du programme. La voix off Zette est aussi très appréciée. Et peu le savent sûrement, mais elle travaille pour une autre célèbre émission.

C'est en 2011 qu'Isabelle Benhadj a rejoint l'aventure des 12 Coups de midi. Son rôle est de donner les réponses et des explications aux questions posées. Et elle apporte aussi sa bonne humeur sur le plateau. Durant de nombreuses années, un grand mystère entourait ce personnage. Personne ne connaissait en effet le visage de Zette. Mais elle est apparue, pour le plus grand bonheur du public, en juillet dernier dans le documentaire consacré à son collègue et ami Jean-Luc Reichmann. Elle a également fait une rare apparition dans l'émission, le 26 décembre dernier.

En revanche, il y a une autre émission où vous ne verrez pas son visage. Car oui, Isabelle Benhadj ne travaille pas que pour Les 12 Coups de midi. En plus d'avoir déjà prêté sa voix pour Le Juste Prix, Défense d'entrer, Vu du ciel ou Témoin numéro 1, elle a un rôle important dans un programme culte de France 2. Il s'agit de Secrets d'Histoire, présenté par Stéphane Bern. Tout au long du programme, elle apporte apporte des précisions sur les sujets diffusés dans le programme. Désormais, le public ne devrait donc plus écouter l'émission de la même manière.

On ne sait pas si Isabelle Benhadj est proche de Stéphane Bern mais ce qui est certain, c'est qu'elle l'est de Jean-Luc Reichmann. "On a commencé la radio ensemble. Zette est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées à Fun Radio Paris alors qu'elle était animatrice là-bas. C'était en 1987. On est amis depuis 32 ans ! Cet été, nous sommes partis à un festival ensemble, on a passé une semaine de vacances ensemble. On partage des choses, on est potes, on se connaît par coeur. Elle connaît ma famille, elle a trois enfants... C'est moi son mec dans la vie ! On sent que nous sommes très proches, c'est une vraie complicité entre elle et moi", confiait ce dernier à Femme Actuelle en décembre 2019.