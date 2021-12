Les Anges - Une ex-candidate annoncée morte : victime d'un détraqué, elle se confie

Les réseaux sociaux sont un bon moyen pour les personnalités publiques d'être en contact avec leurs fans. Nombreuses sont celles qui y sont très actives afin de partager des moments privilégiés. Elles se plaisent aussi souvent à partager des bribes de leur vie pour embarquer davantage leurs abonnés dans leur univers. Mais il y a aussi des aspects négatifs comme les critiques ou les faux comptes. Une ancienne candidate des Anges en sait quelque chose puisqu'un internaute invente une vie à son fiancé Eddy et elle.

Julia Flabat est une femme comblée. L'influenceuse de 34 ans que l'on a notamment pu voir dans Les Anges 4, en 2012, file le parfait amour avec Eddy (Friends Trip) depuis plusieurs années. Ensemble, ils ont eu un garçon prénommé Edan et une petite fille qui s'appelle Ella (1 an). Et la brunette partage souvent leur quotidien en story Instagram. De quoi donner des idées farfelues à un homme d'origine allemande.

Dimanche 19 décembre 2021, Julia Flabat a dévoilé qu'un internaute se faisait passer pour Eddy. Et il a inventé de sordides rumeurs. "L'Allemand qui se fait passer pour Eddy en prétextant que je suis morte et qu'il élève Edan seul recommence. Il nous a bloqués donc je ne peux pas vous donner son compte direct. Mais si vous pouvez le signaler, je vous en serais très reconnaissante", a-t-elle écrit en légende d'une capture d'écran du compte en question.

Fort heureusement, l'ancienne candidate de télé-réalité a pu compter sur ses fans pour signaler en masse l'usurpateur d'identité. "Le compte a dû être supprimé, car on ne tombe plus dessus. Ou alors il est en suspend, ou il a changé de nom. C'est ce qu'il fait à chaque fois et il réapparait plus tard avec le même compte, mais un nouveau nom. Il fait ça depuis 2018. Dire que je suis morte, mais sérieux ! Et Ella serait sa nièce et Edan son fils qu'il élève seul, veuf... Le pire c'est qu'il agit sur TikTok aussi en faisant des montages vidéos d'Eddy et des enfants", a poursuivi Julia Flabat.

La jeune femme s'attend donc à revoir l'homme en question réapparaître. Mais une fois de plus, elle pourra compter sur le soutien des personnes qui la suivent en Allemagne pour la prévenir. Une histoire sans fin dont elle se passerait bien.