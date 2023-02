Les Bodin's : Vincent Dubois grand-père, Jean-Christian Fraiscinet sans enfant... rares confidences sur leur famille

Cela fait bientôt trois décennies que le duo comique Les Bodin's existe. Et si une telle longévité dans ce milieu est plutôt rare, les deux hommes qui campent les personnages de Maria et Christian Bodin, à savoir Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, le sont tout autant dans les médias. Du moins surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer leurs vies privées en dehors des plateaux de télévision et des salles de spectacle.

Mais à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de TV Magazine, les deux humoristes se sont laissés aller à quelques confidences. Ainsi, quand ils sont questionnés sur leur vie personnelle respective, Vincent Dubois répond : "Jean-Christian, tu veux commencer ? Car c'est particulier..."

Son comparse rétorque : "Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant". Bien qu'il soit aux dernières nouvelles en couple avec une certaine Christèle, ce choix de vie est à l'opposé total de celui de Vincent Dubois, qui explique: "Je suis avec la même épouse depuis 35 ans, Marie que j'embrasse très fort. C'est parce qu'elle est à côté de moi que je suis resté à peu près sain. On a eu deux filles qui ont aujourd'hui 28 et 23 ans. Il y a deux ans, on est devenus papi et mamie d'une petite fille. Tout est formidable. À force de jouer la grand-mère, je suis devenue grand-père !"

Une différence surprenante pour ce duo si fusionnel lorsqu'ils sont dans la peau de leurs personnages. Et même s'ils ne partent "plus" en vacances ensemble comme "au tout début" pour "apprendre à se connaître", les deux hommes restent complices. "Quand on est en tournée, on passe quatre jours par semaine ensemble. C'est déjà pas mal", avance Jean-Christian Fraiscinet.

Mais quel est donc leur secret pour ne pas avoir la moindre dispute en trente ans de carrière ? "Dans nos métiers, souvent, ce qui fout le bordel, c'est l'ego. Avec Jean-Christian, il n'a jamais été question de cela. On fait ce métier pour les mêmes raisons : faire plaisir aux gens. On a eu la même enfance et c'est, je crois, pour cette raison qu'on s'entend bien", argumente Vincent Dubois, tandis que son collègue réplique : "Les désaccords artistiques arrivent mais en trente ans, on ne s'est jamais engueulés une seule fois". Et le secret de la durabilité de ce duo atypique, qui se décrit comme "les Daft Punk de l'humour" car peu de gens les reconnaissent dans la rue, réside sûrement dans cette modestie à toute épreuve.