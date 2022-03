Les Enfoirés 2022 : Cette chanteuse absente pendant 25 ans qui devait faire son retour mais...

Déjà 37 ans que Les Enfoirés font danser et mobilisent la France ! La troupe s'est reformée pour un nouveau concert événement. Une doyenne a failli faire son retour, mais s'est désisté au dernier moment...

Comme nous vous l'avions révèlé, Les Enfoirés comptaient accueillir Jane Birkin pour son spectacle 2022, baptisé Un air d'Enfoirés (diffusé ce vendredi 4 mars dès 21 h 10 sur TF1). La production du concert avait réussi à la convaincre à faire son comeback, une première depuis sa dernière participation, en 1997. C'était sans compter sur la Covid-19, que la maman de Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon avait contractée. Le virus l'a empêchée de se rendre à l'Arena de Montpellier, où a le show a été enregistré sans public.

"On est doublement triste, parce que c'est elle qui s'était portée volontaire pour revenir. Elle voulait vraiment participer au spectacle comme une Enfoirée normale, être sur le tableau d'ouverture, et d'autres chansons", a expliqué Anne Marcassus, la productrice du concert, à Télé-Loisirs. Comme Jane Birkin, Christophe Maé, Michèle Laroque, Claire Keim et Carla Bruni ont manqué Les Enfoirés car positifs à la Covid-19.

Quelques jours avant l'enregistrement du concert 2022 des Enfoirés, Jane Birkin retrouvait les sensations de la scène lors d'un show à Maisons-Alfort, son premier depuis son AVC survenu en septembre. "Je suis soulagée que ce soit passé... J'étais hypertendue. La nuit suivante j'avais des crampes partout", avait confié Jane Birkin au Parisien, suite à son concert du 8 janvier 2022. L'ex-compagne du défunt Serge Gainsbourg était ensuite revenue sur son accident vasculaire cérébral survenu en septembre dernier et son hospitalisation.

"Cela a été surtout difficile à vivre pour mes proches. Moi, je savais que j'étais dans de bonnes mains, dans des endroits qui finalement me plaisent beaucoup. Les soins intensifs, je connais par coeur, les hôpitaux publics français sont géniaux, les infirmières adorables. À Nantes où je suis restée un bon mois, ils étaient formidables, je m'amusais plus qu'à la maison, avait poursuivi Jane Birkin. La vie de l'hôpital, je l'ai connu enfant avec mon père, qui a été malade toute sa vie. Je savais comme venir à minuit pour lui raconter une dernière histoire qui le faisait rire. Même l'odeur des hôpitaux me tranquillise. À Avicenne, mon hôpital de préférence à Bobigny, je suis pratiquement à la maison. Ils m'ont sauvé tellement de fois ! J'aimerais faire quelque chose pour eux."