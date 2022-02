Les Enfoirés : Malgré des millions d'euros perdus, Patrick Fiori fait une révélation touchante...

Comme tous les ans depuis 1986, la troupe des Enfoirés a réuni les plus grandes personnalités de l'année pour un concert exceptionnel au profit des Restos du Coeur. Diffusé le 4 mars, celui-ci aura une petite particularité : comme l'an dernier, il a été tourné sans public en raison de la pandémie de Covid-19. Une décision que les organisateurs ont dû prendre en dernière minute.

Et un choix très coûteux, car les billets vendus rapportent en général près de quatre millions d'euros, qui vont entièrement à l'association et aux gens dans le besoin. "Ces quatre millions d'euros étaient déjà prévus dans nos budgets. Ils vont forcément nous manquer. Et quand on sait que nous aidons 1,2 million de bénéficiaires, c'est inquiétant", avait confié Patrice Drouet, le président de l'association.

Cependant, les organisateurs ont eu une belle surprise de la part du public : alors que la plupart des spectateurs avait déjà acheté leur billet, peu d'entre eux ont demandé le remboursement, permettant aux organisateurs de garder une bonne partie de l'argent dont ils avaient besoin. Patrick Fiori, pilier de la troupe depuis 1999, a été plutôt touché de cette preuve de générosité.

"Je crois savoir que beaucoup n'ont pas demandé de remboursement. Par solidarité, par générosité. C'est formidable, non?", a-t-il confié au magazine Gala. Une décision salutaire, qui va permettre à l'association de garder une partie de son budget intacte pour nourrir ceux qui en ont le plus besoin. Le concert, déjà tourné, sera diffusé le vendredi 4 mars sur TF1.