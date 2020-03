Les Marseillais "fake" ? Une ex-directrice de télé-réalité balance

La télévision a-t-elle changé ? D'après les récents propos de Angela Lorente, cela ne fait aucun doute ! Invitée de Sud Radio ce mardi 10 mars 2020, elle a réagi au dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité paru le 2 mars dernier et qui pointe du doigt le sexisme dans des programmes tels que Koh-Lanta, Les Anges, mais aussi Les Marseillais. Et à 61 ans, - l'ancienne responsable du casting de Loft Story sur M6, puis directrice du département télé-réalité chez Glem (devenu TF1 Productions) Greg le millionnaire, L'Île de la tentation, Queer etc... prend ensuite la direction chez TF1 du département télé-réalité en produisant notamment Secret Story, Star Academy, Mon incroyable fiancé 2 et en 2010 la troisième édition de La Ferme Célébrités - n'a pas mâché ses mots pour qualifier la télé-réalité d'aujourd'hui.

"J'étais au début de la télé-réalité. (...) J'ai mis à l'antenne, par exemple, Loana qui n'était pas là parce qu'elle était bimbo, mais pour sa personnalité. (...) J'ai mis à l'antenne des gens très différents sur le Loft qui correspondaient à la société actuelle en 2001. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la télé-réalité aujourd'hui, Les Marseillais, La Villa des coeurs brisés...", estime-t-elle. "La problématique, et c'est pour ça que je rejoins ce rapport, c'est que, dans ces castings, il n'y a que ça, que des filles comme ça, des filles qui se font botoxer à 20 ans, que des garçons écervelés qui jouent aux idiots. Il faut changer ça, c'est clair. J'aimais bien provoquer, ça ne me gêne pas d'avoir des bimbos, mais aujourd'hui, le casting ne représente pas la jeunesse actuelle. Tous les garçons jouent aux idiots, les filles ont le même profil, il y a un problème par rapport au casting, à la production, il faut faire bouger les choses", a-t-elle martelé.

C'est du fake, des objets qu'on dirige

Pour conclure son intervention, Angela Lorente rappelle que même les conditions de tournage ont radicalement changé afin d'avoir toujours plus de contenus pour faire le buzz. "Avant, c'était trois jours de tournage pour un épisode, aujourd'hui en une demi-journée, ils font un épisode et demi. C'est normal, en une demi-journée, il ne se passe pas grand-chose, donc on dit 'Embrassez celui-là, fâche-toi avec celle-là'. C'est du fake, des objets qu'on dirige. La télé est en retard sur la société."

Des propos qui vont dans le sens de ceux de la directrice de production de nombreuses télé-réalité, Alexia Laroche-Joubert. Cette dernière était d'ailleurs montée au créneau en découvrant le fameux rapport au point de demander un rendez-vous avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. "Je lui ai aussi envoyé un courrier, avec une demande de rendez-vous avec justification. Koh-Lanta n'aurait jamais dû être dans ce rapport. J'ai aussi écrit à Brigitte Grézy [présidente du Haut Conseil à l'égalité, NDLR]. Maintenant, j'aimerais être entendue. Et je ne lâcherai pas", confiait-elle au Parisien, déterminée.