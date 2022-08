Les Marseillais : Un candidat métamorphosé, avant/après bluffant en images !

En quelques années, ce candidat de télé-réalité a bien changé ! Il s'agit de Nicolas Ferrero, que les téléspectateurs ont découvert en 2019 lors de sa participation à la septième saison des Princes de l'amour sur W9. L'année suivante, le jeune homme s'est de nouveau illustré devant les caméras de la chaîne en intégrant le casting des Marseillais aux Caraïbes. Au cours de ces aventures, il a été en couple avec certaines candidates à l'instar d'Océane El Himer, Maïssane Aghioul ou encore Carla Talon. Aujourd'hui, c'est surtout sur son bien-être, qu'il soit intérieur ou extérieur, qu'il se concentre !

Plutôt actif sur les réseaux sociaux, Nicolas Ferrero – présenté à la télévision comme le meilleur ami de Benjamin Samat, figure phare des Marseillais qui s'apprête à devenir papa pour la première fois – publie ces derniers temps des vidéos de ses séances de sport plutôt intenses. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses efforts paient ! En effet, mardi 2 août 2022, il se saisit de son compte Instagram afin de partager cette fois les résultats de son travail acharné. C'est donc un avant/après bluffant qu'il publie. Sur une première photo, Nicolas Ferrero apparaît en caleçon, la silhouette peu tracée. Puis, sur le second cliché, il prend fièrement la pose en short affichant ainsi ses abdos joliment dessinés et ses bras musclés. "Même homme, état d'esprit différent. Le plus flagrant est le visuel mais le plus important est intérieurement. Dépasser ses limites pour se surpasser dans ses projets", lance-t-il en légende.