Les Marseillais : Une ex-candidate méconnaissable, photos de sa nouvelle apparence !

En quelques années, certaines candidates de télé-réalité changent du tout au tout. Il faut dire qu'elles sont nombreuses à céder aux sirènes de la chirurgie esthétique. Augmentation mammaire, injections de botox, lèvres pulpeuses... Les tentations sont nombreuses. Parmi les jeunes femmes ayant participé aux Marseillais sur W9, l'une d'entre elles est désormais méconnaissable, des années après avoir quitté le petit écran.

C'est en 2015 que les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Aurélie Preston, lors de sa participation aux Marseillais en Thaïlande. L'année suivante, la chanteuse a rejoint le casting de la huitième saison des Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Depuis, elle se concentre sur sa carrière de chanteuse et partage quelques rares images de son quotidien sur les réseaux sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a complètement changé !

Le 28 janvier 2021, Aurélie Preston s'est affichée au naturel (ou presque) sur Instagram. Sans filtre ni maquillage, mais avec des faux cils (qu'elle assume) et un visage modifié par la chirurgie esthétique, la jeune femme est tout de même transformée ! "J'ai dû à la suite d'un casting pour le cinéma faire des photos de moi 'naturel' et sans filtre. J'avoue en poster rarement, bon d'accord j'ai les extensions de cils sur la photo, mais j'ai vraiment été touchée par tous vos messages, je n'aurais jamais pensé en recevoir autant à la suite de cette photo postée en story. Alors la question est : dois-je arrêter de me maquiller ?", écrit-elle en légende.