Les stars en jogging : Céline Dion, Rihanna et compagnie ne le quittent plus

À cause du coronavirus, la planète Mode a cessé de tourner ! Plus question de tendances, les amoureux de style confinés chez eux font le choix du confort. Le jogging, adoré par Céline Dion, Rihanna, Kim Kardashian et bien d'autres célébrités influentes, est devenu le vêtement le plus en vogue...

En effet, le port du jogging ne se limite plus à la pratique du sport ! Ce pantalon en nylon ou en coton s'est fait une place dans les collections des plus grandes marques, sur les podiums des défilés des fashion weeks et dans les dressings des stars. Sa cote de popularité a récemment explosé grâce à Céline Dion. Récemment vue à Brooklyn après un concert de sa tournée mondiale, le Courage World Tour (dont la partie américaine s'est achevée juste avant l'adoption des mesures de confinement), la chanteuse de 51 ans, toute de Balenciaga vêtue, avait improvisé un shooting en pleine rue.

Comme Céline Dion, Billie Eilish aime son jogging en version luxe. Rihanna, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Hailey Baldwin et Emily Ratajkowski le préfèrent simple, en noir ou gris, et en coton. Kourtney Kardashian et la chanteuse espagnole Rosalía osent les couleurs et les imprimés.

Chez les hommes, le jogging est également apprécié. À$AP Rocky en a porté un vert, sur scène, lors d'un concert événement à Stockholm en décembre dernier, cinq mois après y avoir été arrêté, emprisonné et jugé. L'acteur Timothée Chalamet et Drake, fidèle aux modèles Nike et The North Face, en ont également vanté le confort.

En France, le Conseil scientifique vient de préconiser six semaines de confinement pour véritablement endiguer la propagation du coronavirus. Six semaines passées en jogging, à télé-travailler ou à s'occuper !