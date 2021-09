Les Visiteurs : Mort de l'actrice Anna Gaylor

Triste perte pour le cinéma français. L'actrice Anna Gaylor s'est éteinte ce mardi 21 septembre 2021. Une terrible perte pour l'acteur et réalisateur Aytl Jensen - avec qui elle venait tout juste de tourner dans la sitcom Les Aventures de Aytl Jensen et dans Si loin, si proche 2 (prévu pour 2022) -, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

"C'était une amie proche depuis des années. C'était une belle personne sensible et touchante. Je suis tellement triste. Reposes en paix ma Anna d'amour. Tu me manques déjà", peut-on découvrir sur son compte Instagram. Un texte bouleversant qui légende une photo sur laquelle le réalisateur embrasse tendrement Anna Gaylor.