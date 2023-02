Letizia d'Espagne : Des photos nues de la reine en circulation ? Cette rumeur lancée par un ex

Des photos de la reine d'Espagne toute nue ? Personne n'aurait envie de l'imaginer... Mais il y en a un qui pourrait bien, un jour, les faire sortir : son ex-mari, Alonso Guerrero ! Uni à la future reine Letizia de 1998 à 1999, après plus de dix ans en couple, celui-ci aurait fait courir le bruit de l'existence de ces photos... par un moyen inattendu : son livre !

En effet, le sexagénaire devenu écrivain a sorti un livre en 2018 intitulé El Amor de Penny Robinson, dans lequel il utilise son prénom et aborde la pression médiatique depuis le mariage de son ex-femme. Sans jamais la citer, il parle en revanche de photos de nu, un épisode qui doit faire un peu peur à la Couronne, attentive à ce que celles-ci ne sortent jamais, même si les deux ex sont restés amis après leur divorce...

Letizia, la reine parfaite

Il faut dire que depuis sa rencontre avec Felipe VI en 2002, puis après leur mariage en 2004, Letizia d'Espagne a fait une ascension phénoménale dans la famille royale espagnole. Toujours parfaite jusqu'au bout des ongles, elle devient reine en 2014 et jongle sans broncher entre ses engagements et ses filles, Leonor et Sofia (17 et 15 ans). Deux jeunes filles devenues ados, dont l'éducation stricte a longtemps fait parler tout le pays, mais qui assurent aujourd'hui tout autant qu'elle. Sans parler du grand ménage qu'elle s'est appliquée à faire autour du roi Felipe VI !

En effet, depuis l'arrivée de Letizia sur le trône, les anciens membres de la famille royale, pour la plupart embourbés dans des histoires peu claires, ont été relégués au second plan. L'ancien roi Juan Carlos, notamment accusé de corruption, mène une vie discrète aux Emirats et ne parle presque plus avec sa famille, tandis que l'infante Cristina, dont l'ex-mari Inaki a fait de la prison, est exilée en Suisse avec ses enfants. Seule pièce maîtresse épargnée, Sofia, la reine douairière, qui s'entend désormais plutôt bien avec Letizia et vit à Madrid.

Mais qui pourrait n'apprécier que très moyennement l'existence de ces photos, si jamais elles venaient à sortir dans la presse. Nul doute que son mari, le roi Felipe, dont elle semble toujours aussi amoureuse après 18 ans de mariage, ne laissera pas cela arriver. En tout cas, le nouveau livre d'Alonso Guerrero Las mujeres felices son una quimera, (Les femmes heureuses sont une chimère), n'a aucun rapport avec la reine : c'est un livre policier que toute l'Espagne s'arrache !