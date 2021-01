Letizia d'Espagne en cape et cuissardes : la reine s'illustre après la tempête

La crise sanitaire, une tempête de neige suivie de pluie et de vent... Pas de quoi chambouler le style impeccable de Letizia d'Espagne. Le 21 janvier 2021, la reine a fait une apparition remarquée à Madrid. Pour prendre part à une réunion de travail au centre culturel Espacio Fundación Telefónica, l'épouse du roi Felipe VI a misé sur un nouveau look d'hiver sophistiqué et féminin.

Pour son second engagement officiel de cette année 2021, l'ex-journaliste de 48 ans s'est illustrée en portant une cape noire de chez Boss by Hugo Boss et ses cuissardes à hauts talons signées Steve Madden. Des chaussures que les adeptes de Letizia reconnaîtront facilement puisqu'elle les a portées à plusieurs reprises. Jeudi, la mère de Leonor et Sofia (15 et 13 ans) a complété sa tenue avec une robe longue et asymétrique de chez COS, ajustée à la taille avec une ceinture en cuir Burberry.

Avant jeudi, Letizia d'Espagne était apparue le 6 janvier dernier au côté de son mari pour la traditionnelle cérémonie des voeux aux militaires, au palais royal de Madrid (voir diaporama). La reine avait alors enveloppé un pantalon large et un top blanc à boutons de son élégante cape noire à col fourrure, signée Caroline Herrera, l'une de ses créatrices fétiches. L'Espagnole avait bien d'autres engagements prévus par la suite, mais ils ont été annulés à cause de la tempête de neige Filomena, qui a paralysé la capitale durant plusieurs jours en début d'année.