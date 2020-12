Letizia d'Espagne : Escarpins argentés et mauvaise chute, nouvelle sortie remarquée

La reine a multiplié les sorties officielles tout au long du mois de novembre. Toujours masquée, Letizia d'Espagne n'en était pas moins lookée, au contraire ! Dernier exemple en date le 30 novembre 2020 : seule, l'épouse du roi Felipe VI a assisté à la 33ème édition des "Rei Jaume I Awards" à Valence. L'occasion pour la mère de Leonor et Sofia (15 et 13 ans) de recycler un ensemble hivernal particulièrement élégant.

Letizia a en effet ressorti son manteau et sa robe couleur lila signés Carolina Herrera, une de ses marques fétiches. L'ex-journaliste de 48 ans a porté cet ensemble pour la première fois en 2016, lors d'un séjour au Portugal avec son mari, avant de le ressortir à plusieurs reprises. Lundi, la reine d'Espagne a accessoirisé son look d'une pochette et d'une paire d'escarpins argentés qui apportent une touche de modernité bienvenue.

Les Rei Jaume I Awards ont été créés par le gouvernement de Valence et la Valencian Foundation for Advanced Studies en 1989 pour encourager la collaboration des scientifiques et entrepreneurs espagnols. En tout, six gagnants sont choisis chaque année et chacun reçoit 100 000 euros et une médaille. Letizia d'Espagne a pris part à l'événement lundi au nom de son époux le roi Felipe, le président honoraire de cette remise de prix, actuellement en quarantaine après avoir été en contact avec un cas de Covid-19.

Alors que la reine prenait la pose en extérieur avec plusieurs participants, la séance photo a été interrompue par la chute de Vicente Boluda, le président de la Valencian Businessmen Association ! Plus de peur que de mal pour l'Espagnol de 65 ans, qui s'est rapidement remis sur ses jambes avec un peu d'aide.