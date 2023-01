Letizia d'Espagne ignorée par un invité : Rare geste d'agacement en public, la reine professionnelle malgré tout

Mais, professionnelle jusqu'au bout des ongles, elle ne s'est pas laissée déstabiliser par un petit incident de ce genre devant les caméras, et a continué de saluer les interlocuteurs qui s'enchaînaient. Son mari, quant à lui, n'a même pas jeté un oeil à cet incident, et devait sûrement être prévenu que cela se passerait de cette manière. Mais au regard de sa femme, on peut déjà penser que cela ne devra pas se reproduire trop souvent !

Letizia, quant à elle, avait adopté un look très particulier pour cette journée : vêtue d'une blouse blanche ornée d'un col Lavallière et d'escarpins rouge, elle avait choisi une immense jupe rose pale qui lui donnait véritablement un style de reine moderne et fan de mode, qu'elle possède déjà depuis plusieurs années.

Leonor et Sofia une nouvelle fois aux abonnés absents

En revanche, une nouvelle fois, le couple royal était présent sans ses filles, qui sont décidément bien discrètes depuis quelques mois : stars de la carte de voeux, Leonor (17 ans) et Sofia (15 ans) étaient les seules grandes absentes des obsèques de leur grand oncle Constantin II de Grèce, et ne sont plus réapparues en public depuis décembre dernier.

Une absence qui s'explique par leurs études : les deux jeunes filles, très sérieuses, ne manquent jamais les cours pour la Couronne. Et particulièrement l'aînée, qui étudie dans un pensionnat au Pays de Galles et qui ne rentre que pour les vacances !