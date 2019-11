Letizia d'Espagne : Sa nouvelle coupe au carré est un succès, mais éphémère...

Ce n'est pas la première fois que Letizia d'Espagne s'essaye au carré temporaire. Déjà en 2014, pour les Young Businessman National Awards de Madrid, la mère des princesses Leonor et Sofia (14 et 12 ans) s'était illustrée avec une coiffure similaire.

Letizia s'impose aujourd'hui comme une véritable figure de style. A l'image des duchesses Kate Middleton et Meghan Markle outre-Manche, la reine espagnole arbore un look plus moderne et pointu depuis plusieurs mois, en misant sur des marques aussi variées que Carolina Herrera, ASOS, Hugo Boss, Zara ou même la griffe française Sandro, une de ses préférées. Que ses tenues soient signées de grands créateurs ou issues de marques accessible, il n'est pas rare de la voir les recycler en les portant à plusieurs reprises.