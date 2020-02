Letizia d'Espagne : Tendance en Victoria Beckham pour un bain de foule andalou

Le lendemain, le couple royal se déplaçait en Andalousie, quelques semaines après sa dernière visite, au mois de novembre 2019, à Séville, cette fois pour consacrer son temps et son attention à la ville d'Ecija. Surnommée "la poêle à frire d'Andalousie" en raison des chaleurs écrasantes qui y sévissent l'été, Ecija a réservé un accueil bouillant au roi Felipe et à la reine Letizia, superbe dans l'ensemble (tunique et jupe) blanc et noir à motif léopard signé Victoria Beckham qu'elle avait porté en novembre... en Catalogne, lors du 10e anniversaire de la Fondation Princesse de Gérone.

Vu l'effervescence des locaux, que le roi et la reine ont longuement salués, distribuant sourires et poignées de main, on aurait pu croire que le bain de foule était le principal ordre du jour, mais non : le couple royal a en effet commencé par rencontrer le conseil municipal, au palais de Benameji, lequel abrite le Musée de la ville, qu'ils ont par la suite visité. Dans un second temps, les parents de la princesse Leonor des Asturies et de l'infante Sofia étaient attendus dans un centre éducatif qui a reçu le Prix Ecole de l'année 2019 de la Fondation Princesse de Gérone. "Attendu" n'est pas un vain mot, puisqu'ils venaient spécialement décerner ce prix, et les élèves leur ont fait honneur par leur enthousiasme. Une occasion de plus pour Letizia de montrer qu'elle a une connexion instinctive avec les enfants, comme en témoignent certaines des images de cette visite...