Levi Davis : Le jeune joueur de rugby fait son coming out bi

Ces dernières années, de nombreux sportifs ont fait part de leur appartenance à la communauté LGBT+, et ce dans plusieurs domaines : le catch (Rixon Ruas), le football (Thomas Beattie), la natation (Carlos Peralta), le patinage (Guillaume Cizeron) ou encore l'athlétisme (Kerron Clement)... C'est au tour du joueur de rugby Levi Davis de prendre la parole.

Âgé d'à peine 22 ans, Levis Davis a publiquement annoncé sa bisexualité en interview avec le Mail Online, dans son édition du dimanche 13 septembre 2020. "Je ne sais pas encore où je vais, mais en parlant aujourd'hui, je me donne la possibilité de marcher main dans la main avec qui je veux et ça n'aura plus aucune importance, car tout est sur la table désormais. (...) Je me sens tellement libre désormais. Je suis très heureux que ce soit dit et très heureux de pouvoir être enfin moi-même", a-t-il confié. Une confession qui fait de lui le premier joueur en activité à se revendiquer bisexuel. L'ancien de joueur de rugby Gareth Thomas avait quant à lui fait son coming out homosexuel à la fin de sa carrière. Le jeune sportif a ajouté : "Cacher qui vous êtes peut vous tuer. D'ailleurs, des gens en meurent."

Levi Davis, qui occupe le poste d'ailier et a quitté le club de Bath pour rejoindre les Ealing Trailfinders, en deuxième division, avait déjà prévenu ses anciens camarades par un message posté sur un groupe WhatsApp. "Salut les gars. Je veux juste vous dire quelque chose qui me bouffe de l'intérieur depuis quatre ans. Je veux être franc et honnête avec vous, en tant qu'ami et que partenaire. Je suis bisexuel. Je le sais depuis mes 18 ans. Aucun d'entre vous n'est dans mon radar... donc tout va bien", avait-il dit dans des propos rapportés par nos confrères de L'Équipe.

Outre-Manche, Levi Davis est aussi connu du grand public pour avoir participé à l'émission Celebrity X Factor avec le groupe de rugbymen Try Star.