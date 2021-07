Liam Di Benedetto enceinte : "au bord de l'explosion", elle dévoile son très gros ventre

Le bébé, c'est pour bientôt ! Enceinte d'une petite fille, Liam Di Benedetto devrait accoucher d'ici quelques jours. Mariée à Christophe Dicranian, la maman de Joy (3 ans, issue d'une précédente relation) s'apprête à donner naissance à son second enfant. Enceinte et bientôt arrivée au terme de sa grossesse, la jeune femme de 27 ans a dévoilé une image de son énorme baby bump sur Snapchat samedi 10 juillet 2021.

Assise en shorty et soutien-gorge, elle filme son ventre sous tous les angles et confie à ses abonnés : "Voilà mon entre les filles je suis au bord de l'explosion". Et à en voir cet impressionnant baby bump, l'accouchement de l'ancienne candidate de Secret Story (saison 10 en 2016) semble effectivement imminent !

Une naissance qui s'annonce très particulière puisque son époux devrait l'aider à mettre au monde leur fille grâce à un accouchement à quatre mains. Sur Snapchat, elle expliquait avoir suivi plusieurs cours de préparation à l'accouchement et confiait : "La sage-femme et lui ont pris une poupée et elle a montré comment on sortait le bébé. Elle a montré à mon mari parce que je vous avais dit que mon mari allait participer à l'accouchement, pour faire sortir le bébé. Ça s'appelle un accouchement à 4 mains. Il va aider notre fille à sortir, incroyable. Il avait trop envie. Il met les mains sur la gynéco qui me fait accoucher et sortira le bébé avec elle. Il ne le fera pas tout seul évidemment".

Un papa déjà très impliqué dans la grossesse de sa femme et qui se montre toujours très proche de sa belle-fille Joy, récemment reconnue handicapée à 80%.