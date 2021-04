Liam Di Benedetto enceinte et déprimée, elle poste un message inquiétant : "Je me sens vide..."

Enceinte de son deuxième enfant, Liam Di Benedetto semble au plus mal. Déprimée, la maman de Joy (née en mai 2019) a posté un message alarmant sur Snapchat. En légende d'une photographie où la jeune femme semble dans une chambre plongée dans le noir, elle écrit : "Bon les filles moi ça ne va pas mieux... Je ne suis pas bien je ne sais pas si ce fil fait un dérèglement mais je suis pas bien du tout. Ça va aller ne vous inquiétez pas mais j'ai besoin de me déconnecter des réseaux jusqu'à au moins demain. Donc si vous ne voyez pas de mouvement sur mon snap c'est normal... Voilà je vais me reposer il n'y a que dormir qui me fait du bien. Et qui ne me fait pas y penser. Même manger je n'ai pas envie..."

Heureusement que mon mari est là

Alors, l'ancienne candidate des Marseillais et de Secret Story serait-elle victime d'un baby blues avant l'heure ? Ou juste d'un gros coup de mou ? Dans cette épreuve difficile, Liam tient toutefois à remercier son époux Christophe Dicranian qui semble aux petits soins pour elle et pour sa fille. Reconnaissante, elle ajoute : "Heureusement que mon mari est là même pour ma fille. Parce que je suis vraiment à plat. C'est peut-être con mais pour moi ça me pèse je n'arrive pas à vous l'expliquer et vous décrire ce que je ressens. Mais je me sens vide... À demain." Espérons que la jeune femme retrouve rapidement sa joie de vivre pour savourer pleinement l'arrivée imminente de son deuxième enfant.

Bientôt maman pour la seconde fois, Liam avait annoncé sa grossesse en décembre 2020 sur les réseaux sociaux. Le 14 mars 2021, elle révélait le sexe de son bébé : une petite fille.