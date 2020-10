Liam Neeson (The Passenger) : L'acteur veuf parle de la mort de sa femme

La Liste de Schindler, la saga Taken, The Passenger... Au cinéma, Liam Neeson sauve des vies ou les venge. Dans la réalité, il a été frappé par la mort, à commencer par celle de son épouse, Natasha Richardson. L'acteur veuf et discret s'est confié sur cette tragédie : "Ce ne sera jamais facile d'en parler... Il m'arrive encore de croire que tout ça n'est qu'un cauchemar et que je vais la revoir un jour."

Natasha Richardson est morte le 18 mars 2009, à l'âge de 45 ans. Elle a succombé à un hématome épidural après un accident de ski. L'actrice était tombée sur une piste verte (pour débutant) qu'elle descendait sans casque au Mont-Tremblant, au Québec. Mariés en 1994, Liam Neeson et elle ont eu deux enfants ensemble, deux garçons prénommés Micheál et Daniel (25 et 24 ans).

Liam Neeson avait raconté les derniers instants de son épouse dans l'émission 60 Minutes, diffusée sur CBS. "Elle était sous assistance respiratoire. Je suis allé la voir et je lui ai dit que je l'aimais 'ma chérie, tu ne vas pas revenir, tu t'es cogné la tête...'. Elle et moi, on avait fait un pacte, si l'un de nous se retrouvait dans un état végétatif, on débrancherait tout. Et c'est ce que je pensais à ce moment-là. 'Ok, ces tubes doivent être retirés. C'est fini'", avait-il confié au présentateur Anderson Cooper.

L'acteur de 68 ans a tenu sa promesse et pris la décision de la laisser partir. Natasha Richardson s'en est allée en accomplissant une noble chose, donner ses organes : "Elle a donné trois organes, donc elle permet à des gens de vivre, aujourd'hui. Son coeur, ses reins, son foie. C'est formidable. Je pense qu'elle serait très fière et heureuse de savoir ça."