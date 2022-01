Lily Collins vandalisée sur une affiche d'Emily in Paris, son mari sous le choc !

Les ficelles du marketing et de la promotion, elle les maîtrise à la perfection, tout comme son personnage. Les abonnés Netflix ont retrouvé Lily Collins dans la deuxième saison de la série Emily in Paris, imaginée par Darren Star, le 22 décembre 2021. Et comme d'habitude, le programme fait polémique en France à coups de grands clichés farcis d'huile de truffe et de vin rouge. Tant et si bien que, quelque part dans le monde, son visage imprimé sur une affiche a été modifié, taggé, dénaturé par une personne folle de rage.

Comble du hasard, Lily Collins passait par là. Et elle a eu une drôle de surprise en voyant Emily, son personnage haut en couleurs, avec du feutre rouge un peu partout sur le visage. C'est pourquoi elle a choisi de prendre la pose auprès de cette image, mimant le choc et l'incompréhension, quitte à relancer la promotion du show. Même son époux, Charlie McDowell, a joué le jeu en prenant la fuite face à une telle image. "Je ne peux pas vraiment dire que j'aime ce nouveau look Em', écrit-elle avec beaucoup d'ironie. Mais je te mets un A pour l'effort." Les bérets, les tailleurs griffés et les marinières n'ont qu'à bien se tenir. Quoi qu'en y regardant de plus près, ce "maquillage" lui donnerait presque des airs du mime Marceau...