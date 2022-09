Lily-Rose Depp : Décolleté side-boob et maquillage charbonneux, elle s'affiche avec son "boy" adoré

S'il y a bien une personne qui a un entourage cinq étoiles, c'est elle ! Fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, amoureuse d'un rappeur français, prochainement à l'affiche de la série The Idol, créée par The Weeknd... Lily-Rose Depp ne sait plus où donner de la tête ! Côté amitié, la jeune comédienne de 23 ans est également entourée de célébrités. Le mercredi 21 septembre 2022, elle est effectivement apparue sur le compte Instagram du chanteur Troye Sivan. Il venait de partager une photographie sur laquelle il la tient dans ses bras, alors qu'elle porte une robe satinée sublime.

"Ma petite Lils", écrit-il. "My Troye Boy", répond-elle. Apparemment, ces deux-là sont copains comme cochon depuis bien longtemps ! Ce n'est pas la première fois que Lily-Rose Depp et Troye Sivan s'affichent ensemble sur les réseaux sociaux, ou même qu'ils se déclarent leur amour. "J'aime cette fille, n'hésite pas à expliquer l'Australien aux yeux bleus. Je l'aime vraiment !" Le compagnon actuel de Lily-Rose devrait-il se faire du mouron pour autant ? A priori, non. Le chanteur avait fait son coming-out médiatique à l'aide d'une vidéo diffusée sur YouTube en 2013.