Lily-Rose Depp en forme après la rupture : abdos et minibrassière à Los Angeles

Pendant le confinement justement, la rupture de Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet a été confirmée, après un an et demi de romance. Depuis leur rencontre sur le tournage du film Netflix The King à l'automne 2018, les deux jeunes comédiens franco-américains s'étaient montrés discrets, se contentant d'afficher leur complicité à la Mostra de Venise. La semaine dernière, alors qu'il profitait de vacances au Mexique, l'acteur de Call Me by Your Name a été aperçu embrassant une autre jeune femme : l'actrice et chanteuse mexicaine Eiza Gonzalez, 30 ans.