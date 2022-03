Linda Evangelista défigurée par la chirurgie : elle se montre au grand jour à New York

L'ex top model canadien Linda Evangelista qui n'était pas apparue en public depuis ses opérations de chirurgie esthétique, a été photographiée à New York cette semaine.

L'ex-compagne du footballeur français et champion du monde Fabien Barthez, a été aperçue à la sortie de son appartement privé. L'ancienne reine des défilés était pourtant difficilement reconnaissable avec son masque sanitaire et sa paire de lunettes à montures épaisses, lesquels couvraient une grande partie de son visage. Elle portait également une grosse doudoune noire, un pantalon noir large et des bottines de la même couleur. Le mannequin légendaire des années 1990 avait déclaré le mois dernier avoir fini de "se cacher", après son opération de chirurgie esthétique qui l'a défigurée.

Le 16 février pour People l'ex femme de François-Henri Pinault avait dévoilé son nouveau visage, cinq années après sa dernière apparition. Au cours de l'interview elle avait confié : "J'ai adoré être sur les podiums. Maintenant, je suis terrifiée à l'idée de croiser quelqu'un que je connais. Je ne peux plus vivre comme cela désormais, cachée et honteuse. Je ne pouvais plus vivre avec cette souffrance encore plus longtemps." Dépitée, la maman d'Augustin James avait lâché : "Je ne me regarde plus dans les miroirs, cette personne ne me ressemble pas."

Le mannequin avait attaqué en justice la société CoolSculping, branche de Zeltiq Aesthetics Inc et avait réclamé 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Elle avait constaté que plusieurs zones de son visage avaient étrangement durci suite à une opération. Plus tard, on lui avait diagnostiqué une hyperplasie adipeuse paradoxale, directement causée par une opération esthétique mal réalisée.