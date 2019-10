Lindsay Lohan tacle Miley Cyrus et Cody Simpson : "Tu es tombé bien bas"

Ce mardi 22 octobre 2019, Lindsay Lohan s'en est pris à Cody Simpson, le nouveau boyfriend très attentionné de Miley Cyrus. Tout serait parti d'une ancienne histoire d'amour. Nos confrères de TMZ.com expliquent que le chanteur australien serait sorti avec la soeur de Lindsay Lohan, Aliana. La star de Mean Girls en voudrait à Cody Simpson d'avoir laissé tomber sa soeur pour Miley Cyrus. C'est en tout cas ce que l'on comprend du dernier post Instagram de l'actrice rousse.

Supprimé après quelques minutes, la publication mentionnait : "Quand tu réalises que tu as échoué. Tu es tombé bien bas. La famille, c'est tout. Tu as peut-être gagné le Masked Singer, mais tu as perdu ton futur." Pour mettre les choses dans leur contexte, Masked Singer est un jeu télé où des artistes chantent derrière un costume et si elles sont démasquées, elles perdent. Pour la version australienne, remportée par Cody Simpson, Lindsay Lohan faisait partie du jury.

Sur Instagram, elle avait également publié une photo d'Aliana et Cody Simpson ensemble, en noir et blanc. Une énorme pique évidemment lancée à Miley Cyrus, mais qu'elle a sans doute regretté puisqu'elle l'a rapidement supprimée. Pour l'heure, le couple n'a pas répondu à Lindsay Lohan.