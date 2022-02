Line Renaud radieuse et chouchoutée par deux candidates à la présidentielle

Dans le très chic hôtel du Collectionneur à Paris, était organisé le dîner annuel du CCAF, le Conseil de coordination des organisations arméniennes en France, ce 8 février 2022. Un événement durant lequel de nombreuses personnalités ont affiché leur solidarité avec l'Arménie et les Chrétiens d'Orient. Parmi elles, se distinguent la chanteuse et actrice Line Renaud. A 93 ans, la star française était radieuse, auprès de chaque invité qui croisait sa route et la saluait.

Ainsi, deux femmes candidates à la présidentielle n'ont pas caché leur admiration pour la dame Line, femme engagée : la républicaine Valérie Pécresse et la socialiste Anne Hidalgo. La présidente de la région Ile-de-France et la maire de Paris ont fait partie de la belle liste des invités de cette soirée, tout comme le Premier ministre Jean Castex, son porte-parole Gabriel Attal, Gérard Larcher, Eric Ciotti, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, ou encore Elisabeth Moreno.

"La France et l'Arménie sont deux nations soeurs", a déclaré Jean Castex, auquel le chef de l'Etat, retenu à Berlin après une tournée à Moscou et Kiev, a demandé de le remplacer dans cette réunion qu'il n'avait jamais manquée depuis 2017. Evoquant la récente guerre au Haut-Karabakh, région peuplée de séparatistes arméniens attaquée par l'Azerbaïdjan, "la France a non seulement assumé ses responsabilités et fait entendre sa voix mais continue à le faire", a-t-il assuré devant l'AFP, "sans doute, sûrement, trop seule". Mais "Emmanuel Macron a été le premier à dénoncer l'agression inadmissible par l'Azerbaïdjan", a-t-il ajouté. Le président français avait tenté en vain une médiation puis échoué à obtenir un cessez-le-feu, finalement imposé par Vladimir Poutine. Jean Castex a aussi souligné les efforts de la France pour faire libérer par l'Azerbaïdjan des détenus arméniens, dont huit nouveaux lundi. Il a enfin rappelé la décision d'Emmanuel Macron de faire du 24 avril une journée de commémoration du génocide arménien.

Avant lui, Valérie Pécresse, venue comme chaque année en tant que présidente de la région Ile-de-France, a répété avec force son engagement en faveur des Chrétiens d'Orient et du Haut-Karabakh. Elle a rappelé s'être rendue en décembre dans la région, en tant que candidate à la présidentielle, ce qui lui a valu des menaces de mort du président d'Azerbaïdjan. Avant elle, Anne Hidalgo, autre candidate pour 2022, a rappelé le soutien de la ville de Paris à l'Arménie, "poste avancé de l'Europe, sentinelle de nos valeurs".