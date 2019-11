Liza Monet et le porno : la réaction acide de sa famille en découvrant la vidéo

Son franc-parler, elle l'avait mis au service de l'amour. Son titre phare, celui qui cumule près de 6 millions de vues sur YouTube, était certes cru à l'excès... mais c'était surtout une déclaration sentimentale. "C'était une histoire avec un mec que j'aimais beaucoup, rappelle-t-elle. On n'est jamais sorti ensemble. Mais je voulais lui exprimer que je l'aimais avec une musique." Liza Monet, qui estime avoir perdu beaucoup d'années à cause des critiques, a sorti la suite de My Best Plan sept ans plus tard au mois d'octobre 2019. C'était une étape difficile à passer... mais qui a sans doute construit la femme forte qu'elle est devenue.

