Loana dans un état second ? Une nouvelle vidéo provoque l'inquiétude des fans

En commentaires, de nombreux internautes se sont inquiétés de l'état de santé de l'ancienne gagnante de Loft Story, soupçonnant la belle blonde d'avoir consommé de la drogue juste avant de réaliser sa vidéo. "Les pupilles malheureusement veulent tous dire", "Les pupilles dilatées", "Mon dieu, il faut vraiment qu'elle se fasse aider pour son bien", "Oh la la elle va pas bien les yeux qu'elle a....", "N'y a t il pas un problème sur les pupilles? C'est dommage", "J'espère que tout se passera bien et que tu vas bien !" peut-on lire en légende de cette vidéo.

L'un des fans de la star, très angoissé de savoir la star dans une mauvaise passe écrit : "Loana vraiment tu devrais te retirer de ce milieu et te recentrer sur ton bien être. La gloire ça ne vaut vraiment pas le coup, tu serais beaucoup plus heureuse et saine d'esprit en vivant loin des caméras et des réseaux." Un conseil avisé ?

En février 2021 pourtant, Loana dévoilait les dessous de son addiction à la cocaïne à Télépro et assurait s'être totalement sevrée de cette drogue. "Aujourd'hui j'en suis totalement sortie. La peur de revivre ces moments-là m'aide à ne plus en prendre. Je n'en ai plus du tout envie. Je n'ai pas pris de la cocaïne pour m'amuser, c'était pour oublier certaines choses. Aujourd'hui je n'ai rien à oublier donc tout va bien."