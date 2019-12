Loana de retour et très amincie : elle met tout le monde d'accord

Loana semble s'être enfin débarrassée de ses démons. Après avoir longtemps joué avec la mort, en multipliant les séjours en hôpital psychiatrique et en allant jusqu'à tomber dans le coma en raison de ses addictions, l'ancienne lofteuse est déterminée à retrouver le bonheur. Le 21 décembre dernier, elle donnait pour la première fois de ses nouvelles après de longs mois d'absence sur les réseaux sociaux. "Me voila de retour... Je ne vous ai pas oubliés. (...) Vous êtes ma plus belle histoire d'amour... Je n'aurai pas pu espérer vivre une aventure aussi belle, unique, magique que je vis encore, comme un rêve éveillé, merci d'avoir toujours été là et je l'espère pour longtemps...", a-t-elle adressé à ses fans. "Ressourcée et en pleine forme", Loana est désormais armée pour opérer un retour en force dans la vie publique.

Dimanche 22 décembre, Loana l'a prouvé en postant un nouveau selfie. Sur le cliché, le visage de la blonde de 42 ans est très affiné, ce qui n'a pas échappé aux internautes. Bluffés, ces derniers estiment qu'elle a retrouvé son "visage du temps du Loft" en 2001. L'un de ses admirateurs se dit même "choqué" de voir qu'elle a "tout perdu". Et tous sont d'accord pour la qualifier de rayonnante. "Tu es magnifique", "Radieuse", "Trop belle", "Ça fait du bien de te revoir", lit-on.

En août dernier déjà, Loana levait fièrement le voile sur sa silhouette très amincie et confiait avoir eu recours à une sleeve pour atteindre son objectif. "Il y a maintenant trois ans, j'étais en obésité morbide puisque je dépassais les 120 kg, et OUI j'ai des cicatrices dues à cette opération qui consiste à enlever les 2/3 de l'estomac, qui contraint la personne à vie : à manger cinq fois par jour l'équivalent de ce que mange un enfant de 3 ans... à prendre chaque jour des médicaments pour l'estomac et des compléments alimentaires pour pallier la diversité un peu ingérable dans une journée...", précisait-elle. Des sacrifices douloureux qui semblent payer enfin aujourd'hui.