Loana et Jean-Edouard toujours en contact ? L'ex-lofteuse lève le voile

C'est une nouvelle femme qui est apparue sur les réseaux sociaux et lors d'une interview pour Télépro. Après une nouvelle descente aux enfers, Loana Petrucciani renaît une fois de plus de ses cendres tel un Phoenix. Avant de faire son retour à la télévision dans Touche pas à mon poste (C8) mardi 9 février 2021, la blonde de 43 ans s'est confiée auprès du site Belge.

Loana est revenue sur le jour où un compagnon lui a volé quasi 800 000 euros ou sur son ancienne addiction à la cocaïne. Elle n'a également pas échappé à des questions sur son expérience dans Loft Story, en 2001. Une télé-réalité qui l'a mise en lumière et dont elle est ressortie gagnante. Si certains estiment que c'est cette émission qui a précipité sa descente aux enfers, l'ex-candidate l'assure, elle lui a fait énormément de bien. "Loft Story n'a pas été une erreur. Ca a été la chance de ma vie au contraire. Cette émission m'a apporté plus de bonheur que de malheurs. J'avais des fêlures déjà bien avant le jeu et elles auraient été accentuées par une vie beaucoup plus modeste et calme. Ca m'a apporté tant de joie, de rencontres, de voyages... C'est mon entourage qui a fait que j'ai fait une descente aux enfers", a-t-elle confié.

Loana a ensuite révélé à Télépro qu'elle était toujours en contact avec certains ex-lofteurs de sa saison, parmi lesquels son ex Jean-Edouard : "On a un groupe sur Watsapp, ça s'appelle Les Lofteurs et de temps en temps, j'écris un petit message à l'attention de tout le monde. Il y a Christophe, Julie, Steevy, Jean-Edouard, Delphine. (...) On continue à se parler vingt ans plus tard. Je ne vous dis pas qu'on est les meilleurs amis du monde, mais on a gardé contact. On a vécu quelque chose d'unique ensemble donc ça nous unit."

Mais on imagine qu'entre les anciens amants, les relations restent tendues malgré tout. En 2016, Loana confiait à Gala que ce n'était pas le grand amour entre eux : "La dernière fois que l'on s'est croisés, c'était pour une photo à l'oc­­ca­­sion des dix ans de Loft Story. Il n'y a eu aucune complicité entre nous (...). Pour moi, tout cela reste un très bon souvenir, mais je pense que ce n'est pas réciproque." Un an plus tard, c'était au tour de Jean-Edouard d'évoquer leur relation auprès du même magazine. "Loana ? Parler d'elle ne m'intéresse pas. Chacun fait ses choix, des bons et des mauvais. Elle a une grosse tendance à parler de moi dans ses interviews, j'aimerais juste qu'elle m'oublie. Je ne lui souhaite aucun mal, juste qu'elle fasse sa vie de son côté", a-t-il déclaré.