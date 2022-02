Loana ivre lors d'un live ? Elle partage une vidéo "d'un vulgaire pas possible"

Alors qu'elle semblait aller de mieux en mieux, Loana refait parler d'elle ces derniers jours. L'ancienne gagnante de Loft Story (2001) revient peu à peu dans la lumière après une année 2021 marquée par des hospitalisations et des scandales. Elle a par exemple récemment participé à l'émission Incroyables transformations pour M6. Une expérience qui s'est révélée traumatisante comme elle l'a révélé dans une interview où elle ne mâche pas ses mots. Elle abordera sûrement ce sujet dans son entretien avec Jordan de Luxe pour Télé Loisirs dont le tournage a eu lieu jeudi 17 février 2022 et dont l'after a été partagé en live sur Instagram.

En effet, l'animateur et ses équipes ont décidé de teaser cette interview avec Loana en la suivant quelques minutes pendant sa séance de photos. Mais dès le début de la vidéo qui dure cinq minutes, elle apparaîtrait alcoolisée. "Je vais faire une petite story, avec vidéo où je suis en train... en photo... ouais c'est pas grave, je suis blonde, je me trompe hein. C'est parce que j'ai trop bu ! Des photos que je suis en train de faire dans un super hôtel", déclare-t-elle.

Après cette introduction, Loana ne semble plus se rendre compte qu'elle est filmée. S'en suit alors des scènes très étranges avec son ami Eryl Prayer. Ensemble, ils s'enfilent notamment des flûtes de champagne. "Il va falloir arrêter quand même, cet alcoolisme", lui lâche d'ailleurs Loana en avalant la dernière gorgée de son verre. Et puis, elle fait le show devant le photographe en grimpant à califourchon sur une statut de chien. Eryl Prayer la rejoint, prétendant qu'elle est son cheval, et lui prenant les cheveux telle une crinière. Jordan de Luxe lui rappelle alors qu'il est en live... "Je vais me faire tuer", réalise le sosie d'Elvis Presyley, hilare.

Loana en roue libre

La soirée se poursuit à l'extérieur de l'hôtel, où Loana prend une nouvelle fois la pose devant l'objectif du professionnel. Dans le noir, elle se distingue malgré tout au côté d'un palmier qu'elle finit par serrer dans ses bras, chantant à tue-tête son tube Comme je t'aime. Et puis, l'ancienne star du petit écran dérape totalement en prétendant qu'elle tient entre ses mains la partie génitale masculine. "Pour une fois que j'ai une grosse bite entre les mains... C'était la plus grosse de ma vie celle-là", l'entend-t-on. "Oh non mais il y a un live !", la recadre aussitôt Jordan de Luxe. Mais Loana ne contrôle plus ses paroles. "Jordan va peut être me violer", lâche-t-elle en s'avançant vers une chambre de l'hôtel. "Mais ça va pas ! Mais vous êtes en live Loana ! Dites pas des bêtises", s'affole encore une fois l'animateur qui n'était pas au bout de ses surprises. "Je crois qu'il a une grosse queue Jordan", rajoute Eryl Prayer.

La vidéo se conclut sur Loana qui se met à quatre pattes sur le lit, encouragée par les autres personnes dans la pièce.