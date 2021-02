Loana retrouve le sourire au bras d'un bel homme : "Je t'aime tellement fort !"

Au côté de ce charmant compagnon, Loana a toujours été plus "up" que "down". En 2018, déjà, avant les hématomes, les coups à répétition, les tortures du corps et de l'esprit, la gagnante de Loft Story présentait Nicolas sur les réseaux sociaux, partageant un cliché de ce fier Monsieur et de sa musculature saillante. "Celui qui me protège, mon ange gardien, mon binôme", précisait-elle. Ce retour aux source ne peut être qu'une bonne nouvelle pour la maman de Mindy.