Loana ruinée et SDF : elle se serait fait voler plus d'1 million d'euros, confidences étranges

Alors que tout portait à croire que Loana allait mieux et avait tourné la page avec ses différentes addictions, il semblerait que tout ne soit pas si rose. L'ex-star révélée dans Loft Story en 2001, est même aujourd'hui proche de la précarité. Lors d'une interview accordée au magazine Public, elle a en effet révélé se trouver en difficulté. "En tant qu'artiste, c'est difficile ! Il n'y a plus beaucoup de concerts et d'émissions de divertissement ! Aujourd'hui, je suis au RSA. Je fais quelques dédicaces sur le site Vidoleo, mais ce revenu mensuel n'est pas énorme", expliquait-elle.

Pour ne rien arranger à la situation, sa mère est elle aussi dépourvue de moyens. "Elle ne gagne que 90 euros par semaine et on va devoir partir de chez nous après la trêve hivernale. Il faut que je la place : j'ai trouvé un foyer pour séniors pour dans quelques mois", annonçait Loana qui ne peut par ailleurs pas travailler. "Parce que je suis bipolaire et à partir de ce moment-là je ne pouvais pas faire un travail fixe. Je suis bipolaire à tendance schizophrène. J'ai été diagnostiquée il y a longtemps mais j'ai fait un déni, je n'ai pas pris mes médicaments, ce genre de choses. Je me rends compte maintenant que c'est très utile. Donc en fait je suis réellement malade et considérée comme handicapée."

Dès qu'il y a des sous sur mon compte, ils sont soufflés

Ce samedi 19 novembre 2022, Loana était invitée de TPMP People. L'occasion pour elle de confirmer sa période de galère. "Oui, c'est vrai. C'est 530 euros par mois", a-t-elle précisé. Dans l'impossibilité de se trouver un logement avec aussi peu de revenus, elle vit donc "beaucoup chez (sa) maman". "Je suis SDF hein, sans domicile fixe", a-t-elle reconnu, cash. "Oui, pour être honnête, c'est un peu ça...", a acquiescé Matthieu Delormeau, souhaitant prendre des pincettes. Mais Loana semblait totalement assumer : "C'est pas vulgaire ! Je n'ai pas de maison où j'ai ma clef et où mon toutou m'attend."

Pourtant, l'ex-bimbo avait réussi à investir à sa sortie du Loft. Heureuse gagnante, elle remportait à l'époque un joli pactole et s'achetait ainsi un appartement parisien, non loin de la Tour Eiffel. Un appartement qu'elle a été forcée de vendre il y a quelques années pour récupérer de l'argent. Matthieu Delormeau a estimé son prix de vente à 1,5 million d'euros, voire 2 millions. Mais alors, où est passé cet argent qui aurait pu aider Loana à s'en sortir ? D'après elle, des personnes malveillantes lui ont tout bonnement volé. "Personne ne va me croire, personne ne me croit, même ma famille et mes amis ne m'ont pas cru, ni ma mère mais comme on vit beaucoup ensemble et qu'on est beaucoup plus proches, elle remarque qu'il est vrai que dès qu'il y a des sous sur mon compte, ils sont souvent soufflés. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'appart, c'est bizarre quand même. L'argent est parti seul", a-t-elle raconté.