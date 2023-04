Loft Story 2 : Kamel a changé de vie, son incroyable et surprenante reconversion dévoilée dans TPMP

Le 11 avril 2002, M6 diffusait le premier épisode de la deuxième saison de Loft Story, une émission présentée par Benjamin Castaldi et encore considérée aujourd'hui comme l'un des programmes les plus cultes de la télé-réalité en France. L'un des candidats phares de cette saison 2 s'appelait Kamel. Il avait notamment fait rire tous les Français avec le célèbre thym... Un drôle de personnage qui, à défaut d'avoir remporté la compétition (c'est Thomas Saillofest qui avait été élu grand gagnant, ndlr), était donc parvenu à marquer les esprits.

À tel point que lorsque le mot Loft Story est prononcé, il fait partie des personnes auxquelles les gens pensent en premier. C'est notamment le cas de Cyril Hanouna , qui a tenu à inviter l'ex-candidat dans Touche pas à mon poste ce mercredi 5 avril, alors que le papa de Lino est persuadé que le programme va bientôt faire son retour à la télévision. C'était donc l'occasion pour Kamel, béret sur la tête et doté d'une nouvelle barbe, de donner de ses nouvelles et de notamment raconter de quelle manière il gagne sa vie aujourd'hui. "Je fais du stand-up, je joue sur plein de petites scènes parisiennes. Je suis en train d'écrire mon spectacle", a-t-il révélé à Baba et sa bande, en précisant qu'il est notamment souvent amené sur scène à évoquer son passage dans Loft Story.

On m'avait proposé d'être chroniqueur

Pour rappel, il y a quelques années, il évoquait déjà sa vie post-télé-réalité, parlant cette fois-ci non pas de stand-up mais de théâtre. Il révélait notamment s'apprêter à fouler les planches du Petit Gymnase, dans le 10e arrondissement de Paris, pour son premier rôle. À noter qu'entre son passage dans Loft Story et cette reconversion, Kamel s'est illustré à la télévision dans d'autres émissions, participant notamment aux Anges de la téléréalité, aux Vacances des Anges ainsi qu'à Hollywood Girls. Sans oublier sa marque de vêtements et ses quelques apparitions à la radio.

"Après 'Loft Story' j'étais sur M6, on m'avait proposé d'être chroniqueur sur 'C'est l'after', on a fait cela pendant un mois et après cela s'est arrêté", a-t-il également raconté ce mercredi à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP.