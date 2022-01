Logan Paul arnaqué de 3,5 millions... pour des cartes Pokemon !

Le youtubeur de 26 ans Logan Paul a fait parler de lui pour une histoire de gros sous. Toujours plus accro aux cartes Pokémon, il se serait fait arnaquer pour pas moins de 3,5 millions de dollars. En effet, celui qu'il faut désormais présenter comme un boxeur s'était procuré une édition limitée ultra rare d'un lot de -présumées-cartes Pokémon à plusieurs millions de dollars. Logan Paul, qui s'est récemment illustré avec l'influenceuse Sommer Ray au micro de son podcast Impaulsive, avait pris soin de partager avec sa communauté l'acquisition de ce fameux trésor. Il s'était par la suite, envolé pour Chicago dans le but de faire expertiser les cartes.

Mais voilà, dans la dernière vidéo partagée par la star, la boîte censée être scellée et authentifiée s'était révélée être une fausse. Les fans ont découvert que Logan et le célèbre collectionneur de cartes Bolillo Lajan San sont allés à la rencontre de le Baseball Card Exchange à Chicago pour savoir si les cartes étaient vraies. Logan a ouvert la boite pour authentifier les cartes. A l'intérieur, l'ex de Chloé Bennet y a découvert des cartes G.I. Joe.

"Nous avons tous été dupé'' a déclaré un des spécialistes à l'ouverture de la boîte.

"Oh mon dieu, frère ! G.I Joe ? Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre" a crié Logan au moment du déballage. Il s'est ensuite souvenu de l'énorme somme qu'il a perdu dans la transaction : "Cette histoire est complètement dingue, ça craint et j'ai perdu 3 millions et demi de dollars ". Un nouveau coup dur pour l'influenceur qui avait fait scandale en filmant un cadavre.

Bolillo Lajan San a confié à TMZ qu'il avait bel et bien remboursé les 3,5 millions à Logan Paul, ajoutant qu'il allait à son tour se tourner vers ceux qui lui ont procuré la boîte : "Nous verrons dans les prochains jours à quelle vitesse je serai dédommagé par les vendeurs qui avaient déjà fait authentifier les cartes ou si l'histoire va se prolonger."