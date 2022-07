Lola Marois, son visage retouché par la chirurgie esthétique ? Révélations !

Comme tout le monde, Lola Marois a été abasourdie par l'annonce de l'arrêt prochain de Plus belle la vie. Depuis 2017, elle incarnait le personnage d'Ariane et avait pris goût à se réunir avec ses partenaires de jeu quotidiennement. "C'est un choc de se dire que l'on ne va plus voir ses potes. Cette série n'est même pas du travail, c'est une famille", a-t-elle confié lors d'une interview pour Public, parue ce vendredi 8 juillet 2022.

Malgré sa grande tristesse, la femme de Jean-Marie Bigard ne craint pas pour son avenir professionnel, étant prête à se "mettre en danger et (se) renouveler". Lola Marois explique avoir d'ailleurs d'autres passions auxquelles se consacrer comme la musique par exemple ou encore l'écriture. Des projets excitants qui lui permettent de croquer la vie à pleine dents et de n'avoir aucun regret. C'est pourquoi, à l'approche de ses 40 ans qu'elle fêtera en novembre prochain, Lola Marois n'a "pas du tout" peur de passer ce cap. "Je suis plus heureuse qu'à 25 ans", a-t-elle assuré. Et de s'analyser : "Je m'aime de plus en plus, surtout grâce à Jean-Marie, qui me regarde avec l'admiration qui m'a manqué enfant. Je pense que je transfère le peu de reconnaissance de mon père."

Très heureuse dans sa tête, Lola Marois l'est aussi vis-à-vis de son physique. Elle n'a donc jamais eu recours à la chirurgie esthétique. La jolie blonde, maman de deux enfants (les jumeaux Bella et Jules, 9 ans), reconnaît toutefois s'être laissée tenter par certaines tendances pour gommer des complexes. "J'ai juste fait quelques piqûres de Botox sur ma ride du lion, il y a quelques années, parce que je m'énerve souvent ! Et, récemment, un maquillage permanent sur les lèvres. Pour le reste, je suis 100% naturelle !", a-t-elle révélé.

En 2017 déjà, Lola Marois faisait comprendre qu'elle était une adepte de ce genre de pratiques. À l'époque, elle vantait en effet les mérites de la Clinique Lutétia, une enseigne qui se dit "spécialiste de la médecine douce et non invasive" et qui propose des peelings, de l'épilation laser, mais aussi des injections de Botox et de la photothérapie par LED. "Des professionnelles de la beauté vous bichonnent avec les toutes dernières techniques de médecine esthétique, peeling. Prenez soin de vous !", écrivait-elle via un post Instagram.