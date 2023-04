Lou Doillon s'affiche avec Stéphane, son mec canon : des clichés jamais vus du couple dévoilés

Lou Doillon n'en parle pas beaucoup mais elle est une femme amoureuse. La chanteuse de 40 ans est en couple avec Stéphane Manel, un illustrateur dont on sait peu de choses. Les réseaux sociaux servent à présenter ses dessins et les clichés que Lou Doillon postent sur son compte Instagram ne le mettent que trop rarement en valeur pour ne pas dire pas du tout. Toutefois, ce jeudi 6 avril, la fille de Jane Birkin et Jacques Doillon a fait une belle exception. À l'occasion de l'anniversaire de son amoureux, elle s'est lâchée sur les clichés personnels et a régalé ses abonnés (voir notre diaporama.)

Sur une première photo, on peut voir Stéphane Manel en blouson de cuir, lunettes de soleil sur le nez, appuyé sur un mur et mimant un appel sur un téléphone public. Sur la seconde, Lou Doillon partage un photomaton posé sur la couverture du livre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, sur lequel les clichés d'elle et de son chéri défilent. Entre les sourires et les gros bisous collés sur la joue, les tourtereaux nagent dans le bonheur. Des retrouvailles nécessaires près de neuf mois après la naissance de leur fils.

Passion commune

On ignore depuis combien de temps exactement Lou Doillon et Stéphane Manel sont amoureux mais force est de constater que leur bébé n'est pas la seule chose qu'ils ont en commun. Les jeunes parents ont la fibre artistique. Lou Doillon évolue dans le milieu de la chanson, à l'image de sa maman Jane Birkin, récemment aperçue dans le documentaire de sa fille Charlotte Gainsbourg, Jane par Charlotte, lors de la dernière cérémonie des César. Stéphane Manel est quant à lui plus à l'aise avec un crayon dans les mains, talent qu'il a visiblement appris à sa douce depuis leur coup de coeur l'un pour l'autre.