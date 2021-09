Lou Doillon : Souriante et pieds nus pour une soirée mode parisienne

Les vacances dans le Sud terminées, Lou Doillon fait sa rentrée musicale et mondaine ! Elle a fait le show lors d'une soirée privée devant Ana Girardot et Géraldine Nakache. L'occasion pour la chanteuse de retrouver le sourire, après l'AVC de sa maman...

En effet, Jane Birkin a été victime d'un léger accident cardiovasculaire. Elle a rassuré ses admirateurs par l'intermédiaire de sa fille Charlotte Gainsbourg. "Elle va bien. Je lui ai demandé si elle voulait que je dise un truc. Elle m'a dit 'que tout va bien et que le CHU de Nantes est extra'", a déclaré la réalisatrice du documentaire Jane par Charlotte au Festival du Cinéma Américain de Deauville, qu'elle préside cette année. Ce mercredi 8 septembre 2021, son autre fille Lou Doillon s'est distinguée en se produisant sur le toit d'un immeuble, dans le 10e arrondissement de Paris.

Lou Doillon a animé une soirée organisée par IKKS. La marque célébrait le lancement de sa nouvelle plateforme, "Génération IKKS", et d'une collection capsule baptisée "Leather Story". Les actrices Ana Girardot (également rentrée de Deauville où elle avait défendue son nouveau film, Ogre), Géraldine Nakache, Hafsia Herzi et Aure Atika comptaient parmi les invitées présentes.

L'ex-Miss France Flora Coquerel, Alice Isaaz, Joséphine Japy, Gaia Weiss et la chanteuse (et protégée du rappeur Booba) Elia étaient également de la partie. Toutes ont assisté au concert privé de Lou Doillon, montée pieds nus et vêtue d'une petite robe noire sur scène.

Sourire aux lèvres face au public, Lou Doillon n'affichait aucun signe d'inquiétude après l'AVC de sa maman. La jolie brune de 39 ans s'est même filmée en train de faire du yoga et a posté la vidéo dans sa story Instagram de mercredi. Dans un communiqué, la famille de Jane Birkin a tout de même précisé qu'elle "doit se reposer jusqu'à la fin de l'année avant de retrouver son public en 2022. Toutes ses activités (dont les trois concerts qu'elle devait donner à la Philharmonie de Paris les 18, 19 et 20 septembre) sont donc reportées à une date ultérieure".