Lou Pernaut change de tête : son annonce photo "arnaque"

Cette année, sa maman Nathalie Marquay officie dans Touche pas à mon poste (C8), l'occasion pour Miss France 1987 de raconter quelques anecdotes sur sa vie personnelle. Le 24 septembre 2020 par exemple, elle expliquait que Lou avait dû faire face à une prof des plus désagréables. "J'ai ma fille qui avait une prof d'histoire-géo il y a deux ans. Elle était tirée à quatre épingles, toute jolie tout ça. Et c'était une vraie s****e avec ma fille. Vraiment, une vraie s****e. J'espère qu'elle m'entend ! Elle fracassait tout le temps ma fille et d'ailleurs, je lui ai interdit d'aller en cours d'histoire-géo", révélait-elle.