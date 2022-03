Lou Pernaut et la mort de son père : coup de colère contre "la clope", nouvelle vidéo déchirante...

Jean-Pierre Pernaut est mort, la terrible nouvelle est tombée le 2 mars 2022. L'ancienne star du journal télévisé de 13H sur TF1 laisse derrière lui des proches endeuillés, comme son épouse désormais veuve Nathalie Marquay mais aussi ses quatre enfants Julia et Olivier (nés de sa relation avec son ex-femme Dominique Bonnet) ainsi que Lou et Tom (fruits de ses amours avec l'ancienne Miss France). Chacun exprime sa douleur et sa peine à sa manière. Lou Pernaut, étudiante en école d'architecture de 19 ans, est branchée réseaux sociaux. C'est là qu'elle se laisse aller à quelques confidences...

Ce mardi 29 mars 2022, la jeune brunette se saisit de son compte TikTok afin d'y partager une nouvelle vidéo déchirante (voir diaporama). Lou Pernaut s'affiche en plein play-back au son de Lost on you, un titre signé LP et à l'origine de centaines de vidéos à l'affiche sur le réseau social. "Let's raise a glass. Or two. To all the things I've lost on you", peut-on entendre. Quelques mots lourds de sens qui donnent en français : "Levons un verre. Ou deux. À toutes les choses que j'ai perdues par ta faute." Cette chose qu'elle vise, c'est "la clope", comme elle l'indique elle-même en légende de la vidéo.

Rappelons que Jean-Pierre Pernaut se battait au moment de sa mort contre un cancer du poumon, trois ans après s'être débarrassé d'un cancer de la prostate. Son poumon droit avait d'abord été touché puis guéri, c'est finalement le côté gauche qui avait été touché. En raison d'un état de santé jugé trop fragile, impossible d'opérer une nouvelle fois. Alors l'amoureux des régions s'est soigné via des séances de radiothérapie. Mais un autre pépin de santé s'est installé : une artère bouchée. Jean-Pierre Pernaut a été opéré à coeur ouvert avant d'être plongé dans un coma profond et de rendre l'âme.

Jean-Pierre Pernaut et la cigarette, c'est une longue histoire. Longue de plus de cinquante ans. "Pendant des années et des années on m'a dit d'arrêter de fumer. Je n'y ai pas cru. J'aurais dû arrêter...", avait déclaré le journaliste décédé à 71 ans peu avant sa mort. De son côté, sa fille Lou avait pris une grande décision en septembre dernier, alors que JPP se battait contre la maladie dans le plus grand secret. En effet, elle avait annoncé arrêter de fumer, "après quatre ans d'addiction". Une décision qui prenait malheureusement tout son sens lors de l'annonce du cancer de son père...