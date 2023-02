Louane dégaine la brassière à la Fashion Week ! Sortie lookée pour un show avec la fille d'un célèbre chanteur

Louane est particulièrement heureuse ces derniers temps. Après avoir passé une Saint-Valentin très romantique en compagnie de son amoureux, le musicien Florian Rossi, la jeune maman de la petite Esmée (bientôt 3 ans) continue de s'amuser et prend parfois du temps pour elle. C'était le cas en ce mardi 28 février puisque la star de la chanson révélée par l'émission The Voice s'est offert une virée à la Fashion Week.

Ainsi, on a pu apercevoir celle qui est devenue une vedette avec son rôle dans le film La Famille Bélier au défilé de la marque Victoria / Tomas. L'artiste de 26 ans est venue avec un style très looké, tout en noir, avec une brassière laissant apparaître son ventre.

Mais l'interprète du titre Avenir n'était pas seule. Elle a également pu croiser le chemin de Ael Pagny, qui n'est autre que la fille du célèbre chanteur Florent Pagny. Cette dernière était aussi dans les premiers rangs pour assister au show, comme en atteste la vidéo publiée dans sa story sur le réseau social Instagram ce mardi 28 février, à retrouver dans notre diaporama.

Son chéri avec une star de la chanson !

Alors que Louane, qui a récemment partagé son rêve érotique ainsi que sa petite habitude vraiment "dégueulasse", profite de ces moments de strass et de paillette, son compagnon se tue à la tâche. En effet, Florian Rossi n'était pas en compagnie de sa dulcinée pour profiter des joies et des grandeurs de l'industrie de la mode.

À en croire sa story Instagram, le talentueux musicien - connu sous le pseudonyme "P3gase" - est à Bordeaux. Et il travaille sur un show d'une grande ampleur pour l'un des artistes les plus admirés de sa génération : le chanteur belge Stromae ! L'interprète du tube Alors on danse a même taggé le compagnon de Louane dans sa story Instagram pour le remercier du travail qu'il effectue - depuis des nombreuses années maintenant puisque leur première collaboration remonte à 2014. Une sacrée reconnaissance !

Mais nul doute que les deux tourtereaux que sont Louane Emera et Florian Rossi vont se retrouver très prochainement pour passer à nouveau des moments ensemble, en compagnie de leur adorable petite fille.