Diaporama : Louane dégaine la brassière à la Fashion Week ! Sortie lookée pour un show avec la fille d'un célèbre chanteur

Louane s'est offert une virée à la Fashion Week. Louane - Avant-première du film Netflix "Emily in Paris" saison 3 au Théâtre des Champs Elysées à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Ainsi, on a pu l'apercevoir au défilé de la marque Victoria / Tomas avec un style très looké, tout en noir, laissant apparaître son ventre. Louane Emera au défilé Victoria / Tomas prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024 à la maison de la femme lors de la fashion week à Paris le 28 février 2023. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Pendant ce temps-là, son chéri se tue à la tâche. Florian Rossi et sa compagne Louane Emera - Avant-première du film "Cet été-là" au cinéma Pathé Wepler à Paris le 3 janvier 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Le talentueux musicien - connu sous le pseudonyme "P3gase" - est à Bordeaux pour la tournée du chanteur belge Stromae. Louane - Avant-première du film Netflix "Emily in Paris" saison 3 au Théâtre des Champs Elysées à Paris le 6 décembre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

13 / 25