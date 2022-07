Florent Pagny : sa fille Ael, 23 ans et parfait mélange de ses parents, séduit en bikini flashy

À la fin du mois de janvier 2022. Florent Pagny faisait une annonce tonitruante révélant sur son compte Instagram que l'on venait alors de lui "diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer". Depuis, le chanteur de 60 ans est entré dans un protocole de chimiothérapie et de rayons X et peut compter sur sa famille pour s'accrocher. Positif, celui qui a fait une apparition au début du mois de juillet, n'a pas perdu son humour et confiait à Gala : "Je ne suis pas anéanti. Et tellement bien accompagné. Quand je grogne à la maison, je dis à mes proches : "Ce n'est pas de ma faute, c'est parce que je suis malade !" Ça les fait rire et ça passe ! On a démystifié tout ça !".

Comme le coach de The Voice, sa fille Ael Pagny a hérité de sa force et son courage. Sur Instagram, la jeune femme de 23 ans a partagé un rare cliché d'elle, ce mercredi 13 juillet 2022, elle qui a plus l'habitude de poster les superbes photos qu'elle prend. L'occasion de voir à quel point la fille de Florent Pagny et Azucena Caamaño est le parfait mélange de ses parents. La sublime brune prend la pose dans un bikini flashy et propose un code de réduction à ses abonnés, pour la marque Parade, qu'elle semble soutenir. Chevelure sombre immense et son charme fou, la brune piquante n'est pas sans rappeler la belle artiste peintre et l'incroyable chanteur qui lui ont donné la vie, durant l'année 1999.

Florent Pagny se livre sur sa relation avec sa fille Ael

La soeur d'Inca Pagny partage son temps entre la Patagonie, Paris et la ville de New York, où elle s'est installée pour approfondir sa passion pour la photographie. Fraîchement célibataire, elle passe probablement le maximum de temps aux côtés de son père, dont elle est si proche. À Gala, au mois de mai dernier, Florent Pagny a déclaré au sujet de leur relation père, file : "Elle me connaît bien, même si Ael est assez pudique, introvertie. Elle a parfois un peu de mal à me faire sortir de ma zone de confort."