Louane : "Foutre la merde c'est ma passion", ce que son signe astro révèle de son caractère bien trempé

Si les fans de Louane (de son vrai nom Anne Peichert), que l'on retrouve dans la finale The Voice Kids (TF1), ce samedi 8 octobre, ont le droit à de nombreuses confidences de leur idole, au cours d'entretien ou encore sur ses propres réseaux sociaux, la chanteuse n'en reste pas moins très pudique. Si elle se raconte à travers de nombreuses anecdotes, elle fait bien attention à ne pas trop se livrer. Et les profondeurs de sa personnalité restent ainsi bien mystérieuses pour le plus grand nombre. Invitée du podcast Astrostudio, elle a accepté d'en dire plus sur son caractère bien trempé, expliqué pour beaucoup par son signe, celui du Sagittaire.

"Foutre la merde c'est ma passion", admet Louane lors de cet entretien. Révélant ainsi, par son signe astrologique, son caractère bien trempé. Mais comme le Sagittaire qu'elle est, la maman d'Esmée fait attention à ce que les choses restent néanmoins cadrées, ayant ce signe également dans sa maison Saturne. "Je fous la merde mais pas trop, explique-t-elle. Dès que je sens que c'est un peu dangereux ou que ça va être compliqué pour les gens autour de moi je recadre les choses." "Mais sinon foutre la merde c'est vraiment ma passion", admet-elle néanmoins, amusée. Sagittaire ascendant Taureau, celle qui est en couple depuis 2018 avec Florian Rossi, l'un de ses musiciens, partage ces deux signes avec l'une de ses idoles, Miley Cyrus. "Attendez moi à me retrouver nue sur une boule dans quelques années", plaisante-elle.

J'adore mettre les gens mal à l'aise

De son caractère bien trempé, Louane avoue également ne pas avoir beaucoup de nuances. Celle-ci admet également avoir souvent choisi l'humour pour se protéger, afin d'éviter de rester trop longtemps dans la tristesse. "Ça créé de l'humour noir assez désastreux", confie-t-elle. L'optimisme comme moteur de vie, en parfaite native du signe du Sagittaire. "J'ai toujours aimé gêner les gens, j'adore mettre les gens mal à l'aise, révèle Louane. C'est drôle en fait, ça me fait rire." "Je suis quelqu'un d'extrêmement cash, j'ai énormément de mal avec le manque d'honnêteté, ajoute l'artiste, qui s'est fait remarquer en 2013 dans le télé-crochet The Voice et qui a reçu le César du meilleur espoir féminin en 2015 pour son rôle dans le film La Famille Bélier. Malheureusement j'ai tendance à ne pas savoir fermer ma gueule." Mais si le Sagittaire ne sait pas se taire, c'est un mal pour un bien, car il en faut bien toujours un pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.