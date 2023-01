Louane stylée en veste de biker : look remarqué avec son compagnon, sortie complice pour Cet été-là

Le film Cet été-là est dans les salles obscures françaises depuis ce matin, mercredi 4 janvier 2023. Pour célébrer cette sortie attendue du film français et en assurer une belle promotion, une avant-première du long-métrage était organisée hier, mardi 3 janvier au cinéma Pathé Wepler à Paris.

À cette occasion, plusieurs stars françaises sont venues assister à cette prestigieuse projection. Ce fut le cas notamment de la célèbre chanteuse française de 26 ans, Louane. Et celle qui est originaire d'Hénin-Baumont dans le Pas-de-Calais n'est pas venue seule, puisqu'elle était accompagnée de son chéri, le musicien Florian Rossi.

Le couple s'est formé au cours de l'été 2018. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Esmée en mars 2020. Ils ont semblé particulièrement complices lors de cette avant-première, multipliant les regards emplis d'amour avec de nombreux sourires.

Louane était vêtue d'une veste type motard noir, avec quelques touches de bleu et des logos apparents. Un haut accompagné d'un jogging de type sporstwear de la marque Adidas. Une marque qu'elle portait également aux pieds puisqu'elle avait une paire de sneakers de la firme allemande. Florian Rossi, lui, s'est fendu d'un look tout en élégance à base de noir avec une doudoune verte, assortie à son pull noir qui comportait un motif de fleurs jaunes et vertes.

Des liens particuliers

Et la présence de Louane à cet événement ne devait rien au hasard puisque le film Cet été-là a été réalisé par Éric Lartigau, qui n'est ni plus ni moins que l'homme qui était derrière la caméra pour le long-métrage La Famille Bélier. Un film, sorti en 2014, qui avait alors grandement contribué à l'explosion de Louane auprès du grand public, un an après un passage déjà très remarqué par l'émission The Voice qui l'avait emmenée en demi-finales du concours télévisé. Louane avait alors décroché le César du Meilleur espoir féminin en 2015 pour son rôle.

Outre Louane et son compagnon, on a également pu voir Éric Lartigau et les différents acteurs du casting, parmi lesquels Marina Foïs. L'actrice française de 52 est à l'affiche de ce nouveau film. Et elle aussi a un lien bien particulier avec le réalisateur puisqu'il s'agit de son ex, avec qui elle était en couple de 1999 à 2001. Ils ont tous les deux assuré la promotion du film, notamment lors de leur passage dans l'émission Quotidien. Ensemble, ils ont eu deux garçons, Lazare né en 2004 et Georges né en 2008. Marina Foïs entretient également une relation très fusionnelle avec Marina Foïs qu'elle considère comme son autre maman. "Joyeux anniversaire à cette femme que j'ai la chance de compter parmi mes proches. Merci de me conseiller, de m'aider, de me raisonner parfois, de me faire rire souvent et de m'accompagner dans la vie. Je t'aime et t'es la plus belle", avait écrit Louane à Marina Foïs en 2021, à l'occasion de l'anniversaire de l'actrice.