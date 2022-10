Louis Sarkozy : Son mensonge révélé par son père sans le vouloir à sa célèbre petite amie

C'est un couple que personne n'attendait mais dont l'histoire a été sincère jusqu'au bout : alors qu'elle sort de Secret Story et des Anges de la télé-réalité et commence une carrière dans la télévision grâce au Mag de NRJ12, Capucine Anav rencontre en 2014 Louis Sarkozy, fils cadet du président sortant Nicolas Sarkozy. Très vite, des sentiments naissent entre les deux et la jeune femme est invitée à manger chez son beau-père pour une rencontre dont elle se souvient encore.

Et notamment parce qu'involontairement, Nicolas Sarkozy avait mis à jour un mensonge que son fils avait fait à sa petit amie ! Invitée chez Jordan Deluxe la semaine dernière, elle s'est rappelée de ce moment plutôt gênant : "A ce déjeuner, j'en ai appris une bien belle", raconte-t-elle avec humour. "Quand j'ai rencontré Louis, il me dit qu'il a 21 ans, moi, naïve comme je suis, surtout à l'époque, j'ai pas vérifié sur Google. Et là, on était en train de déjeuner, et Nicolas lui lance : 'oh ça va mon fils, t'es jeune, tu as 18 ans'". Un choc pour la jeune femme qui tombe des nues : elle a déjà 23 ans à l'époque !

Mais aujourd'hui, elle reconnait que ce petit secret du jeune homme a été plutôt intelligent : "Je vais vous dire un truc, il a eu raison de me mentir, parce que s'il m'avait pas menti, je penses qu'on n'aurait pas vécu cette belle histoire d'amour", a-t-elle admis, honnête, lors de la même interview. Avant de conclure sur le sujet en racontant comment s'était passé la rencontre avec Nicolas Sarkozy, qui l'impressionnait au début.

"Il m'a posé énormément de questions [sur la télé-réalité, ndlr], il s'est vraiment intéressé, il m'a demandé comment ça se passait en me disant 'Wahou, moi je ne pourrais pas' et là je me suis dit 'Wahou !'", raconte-t-elle, marquée par ce moment même 6 ans après la rupture. Aujourd'hui, la jeune femme est passée à autre chose, puisqu'elle est folle amoureuse de son beau Victor, avec qui elle va bientôt se marier et surtout avoir une petite fille.

Du côté de Louis Sarkozy, tout va bien également puisque le jeune homme vient tout juste de cocher la case mariage : après plusieurs mois d'amour, il a en effet épousé sa belle Natali il y a quelques semaines devant son clan presque au complet, notamment son père Nicolas Sarkozy, sa belle-mère Carla Bruni et son grand frère Jean.