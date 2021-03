Louise Bourgoin ne s'appelle pas Louise Bourgoin : découvrez l'origine de cette fausse identité

Son nom est sur toutes les lèvres, on peut le dire. Sauf que cette appellation, Louise Bourgoin, ne correspond pas tout à fait à la réalité. Pas si l'on en croit ses papiers d'identité en tout cas. Révélée sur Canal+ en tant que Miss Météo dans l'émission Le Grand Journal il y a près de quinze ans, la comédienne avait décidé de se faire appeler autrement. Comme le rappelle le magazine Vanity Fair, elle est née en 1981 en tant qu'Ariane, puis une deuxième fois, en 2006, en tant que Louise pour la télévision.

À l'époque, elle côtoyait effectivement Ariane Massenet sur le plateau de l'émission et avait peur d'être celle de trop. C'est pourquoi elle a adopté son deuxième prénom, pour l'aspect pratique, mais aussi en hommage à l'artiste Louise Bourgeois. Peu étonnant que cette initiative puise ses origines dans les galeries contemporaines : avant d'être actrice, avant même d'être animatrice, la jeune maman de 39 ans échouait au Capes d'arts plastiques. "Je me suis souvent demandé comment j'ai pu passer de l'art contemporain à la télé, de la télé au cinéma et à l'envie, aujourd'hui, de réaliser, explique-t-elle. Je crois que j'aime bien l'idée d'obéir au hasard, de me laisser emporter. J'apprécie l'exercice de souplesse que ça suppose."

Elle n'a jamais vraiment fait une croix sur sa fibre artistique. Louise Bourgoin distribue des petits dessins à ses collègues, sur les plateaux de tournage, et a même signé, récemment, une collection de céramiques pour la maison Pierre Frey. Fille d'enseignants, Louise Bourgoin n'aurait jamais pu deviner ce que la vie lui réservait. Elle sera prochainement à l'affiche de la deuxième saison d'Hippocrate, toujours sur Canal+, une série qui lui a laissé la liberté de créer, comme elle l'aime tant. "Ça pourrait paraître présomptueux de ma part, mais voilà : dans la carrière d'un acteur, il y a quelques rôles comme ça qui sont de véritables rencontres, précise Thomas Lilti, le réalisateur du show. Louise et Chloé [son personnage] sont profondément connectées. J'oublie parfois ce qui vient de l'une et ce qui appartient à l'autre. Dans la fabrication de ce personnage, elle a bien fait la moitié du chemin."

Le tournage de la seconde saison d'Hippocrate est terminé. La série sera prochainement diffusée sur Canal+ et mettra la pandémie de Covid-19 au coeur de ses intrigues.

Retrouvez l'interview de Louise Bourgoin dans le magazine Vanity Fair.