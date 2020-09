Louise Lefébure : Une autre Lefébure fait parler d'elle dans le mannequinat

Louise Lefébure est dans le mannequinat depuis plusieurs années déjà. Celle qui mesure 1,80 m, comme l'indique son book, a défilé pour des maisons telles que Ralph Lauren ou Zadig & Voltaire par le passé à New York. Elle a également foulé les catwalks de John Galliano, Jacquemus, Hermès ou encore Vivienne Westwood à Paris.

En 2015, lors d'une interview accordée à La Charente libre, Louise Lefébure avait montré qu'elle avait les pieds bien sur terre malgré son jeune âge. Elle y affirmait se donner un an pour voir si le mannequinat pouvait être une activité à part entière. Cinq ans plus tard, la jeune femme s'est forgé un beau parcours. "À 14 ans, j'avais reçu une invitation sur Facebook que je n'avais pas prise au sérieux. Je n'aurais jamais osé pousser la porte d'un casting ni même eu la prétention de me dire : 'je veux faire mannequin'", avait-elle également expliqué. Le nom de Lefébure l'a sans aucun doute aidée...