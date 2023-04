Louise Orgeval (Familles nombreuses) lancée dans le X ? Amandine Pellissard apporte une preuve, elle fulmine

Le torchon brûle entre Amandine Pellissard et Louise Orgeval. Les deux femmes, révélées dans Familles nombreuses, la vie en XXL, se livrent une petite guerre sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Tout a commencé lorsque Louise Orgeval a été soupçonnée d'avoir ouvert à son tour un compte MYM, pour y partager du contenu porno. La maman de six enfants s'était rapidement défendue et assurait être victime d'une usurpation d'identité. Mais pour Amandine Pellissard, il s'agissait là d'un gros et vilain mensonge. "Il est bon d'assumer ce que nous faisons, en toutes circonstances... Que certaines y méditent...", avait écrit celle qui attend son neuvième enfant en story Instagram. Une petite remarque que Louise Orgeval avait prise pour elle. Alors, très remontée, elle avait partagé une vidéo à travers laquelle elle menaçait sa rivale de porter l'affaire devant la justice.

Elle serait plus tard allée plus loin en insultant Amandine et son époux à coup de stories, supprimées depuis. Face à l'ampleur que l'affaire prend, Amandine Pellissard s'est saisie de son compte pour faire une longue mise au point samedi 8 avril. Elle a notamment révélé avoir pris contact avec un employé de MYM, un certain Thomas, qui lui a confirmé avoir le contact de Louise Orgeval. Un élément important qui prouverait que cette dernière n'a pas pu se faire usurper son identité sur la plateforme. "Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut contacter comme ça, et ce n'est pas quelqu'un dont on peut avoir le numéro en deux heures ou même en deux jours", a lâché Amandine Pellissard. "Elle a le contact de Thomas, c'est qu'elle connaît très bien MYM, il fallait assumer dès le début au lieu d'inventer des histoires fantastiques. Maintenant, elle retourne sa veste et dit qu'elle a créé un compte juste pour avoir le contrôle, mais fallait assumer avant !", a ajouté Alexandre.

C'est bon, elle a compris la dame ?

Le couple a ensuite indiqué avoir réussi à appeler Louise Orgeval, dans l'idée de mettre un point final à leur conflit. "Je lui ai dit : 'Tu n'as pas à m'insulter, à parler de moi comme tu le fais parce que moi, je n'ai pas parlé de toi comme ça. Je me suis simplement défendue parce que tu m'as insultée à outrance sans raison'", a rapporté Amandine Pellissard. Pas sûr que cela a arrangé les choses car, quelques heures plus tard, Louise Orgeval postait une photo d'Amandine Pellissard sur son compte MYM, histoire de démontrer qu'il était possible de se retrouver sur un compte que l'ont n'avait pas créé. "C'est bon, elle a compris la dame ? C'est monté au cerveau ?", a-t-elle commenté.